Binotto verdedigt strategie Leclerc: "Je moet dapper zijn om het maximale te bereiken"

Het team van Ferrari maakte in België wederom een tactische fout. De Italiaanse renstal besloot Charles Leclerc naar binnen te halen in de slotfase van de race. Het was de bedoeling dat de Monegask op de zachte banden het puntje voor de snelste ronde kon binnenslepen. Het plannetje liep compleet in de soep.

Leclerc kwam na zijn pitstop vlak voor Fernando Alonso de baan op. De Spaanse Alpine-coureur zag zijn kans schoon en verschalkte Leclerc. De Ferrari-coureur kon Alonso nog wel terugpakken maar de snelste ronde was onmogelijk geworden. Na afloop van de race verloor Leclerc ook nog eens zijn vijfde plaats. Hij had te snel gereden in de pitlane en kreeg een vijf seconden straf.

Na afloop van de race stak Leclerc de hand in eigen boezem op zijn straf. Zijn teambaas Mattia Binotto besprak de mislukte strategie bij Sky Sports: "Ik denk dat we de juiste beslissing hebben genomen. Je moet namelijk dapper zijn om het maximale te bereiken. Er was een gat met Fernando. We wisten dat het krap zou worden. We wisten dat hij kon gaan inhalen met de nieuwe banden en dat misschien met de DRS extra snelheid kon genereren op het rechte stuk."