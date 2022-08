Wolff roept op tot actie: "Het gat is nu gewoon te groot"

Het team van Mercedes sloot de eerste seizoenshelft af met een goed gevoel. Vandaag wilden ze in België ook toeslaan in de tweede seizoenshelft maar ze kwamen thuis van een ijskoude kermis. Lewis Hamilton viel uit na een crash in de eerste ronde en George Russell hield de schade beperkt met de vierde plaats.

Mercedes moest in het gehele weekend veel tijd toegeven op de concurrentie van Red Bull Racing. De Red Bulls van Sergio Perez en vooral Max Verstappen waren een klasse apart. De ergernis was dan ook merkbaar bij de Duitse regerend constructeurskampioen. De sfeer was overduidelijk nogal bedrukt.

Gat

Teambaas Toto Wolff was na afloop zeer teleurgesteld. De Oostenrijker gaat er met zijn team alles aan doen om een oplossing te vinden. Tegenover Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik denk niet dat we tevreden kunnen zijn als je ziet dat Verstappen echt een klasse apart is. We moeten gaan uitzoeken hoe we onze auto kunnen verbeteren. Het gat is nu gewoon te groot."

Alonso

Wolff keek ook nog eventjes naar de uitvalbeurt van Lewis Hamilton. De Brit viel uit na een touché met Fernando Alonso in de openingsronde van de race. Wolff is er duidelijk over: "Hij kwam erlangs en hij werd eraf gedrukt. Het is vanuit de auto heel erg lastig te zien. Dat is gewoon de realiteit. De auto is heel erg lastig te besturen en hij heeft geen pace over een enkele ronde. We moeten aan onszelf uit deze situatie gaan werken."