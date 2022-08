Leclerc schuldbewust: "Dat is geen pech, het is mijn fout"

Charles Leclerc zag zijn achterstand in het wereldkampioenschap alleen maar oplopen in België. De Monegaskische Ferrari-coureur moest in Spa ver naar achteren starten vanwege een motorstraf en kende daarna een ongelukkige race. Zijn concurrent Max Verstappen reed een inhaalrace terwijl Leclerc een enorm modderfiguur sloeg.

Leclerc greep in de eerste paar rondes nog de nodige concurrenten maar daarna liep alles in de soep. Tijdens de Safety Car-fase moest hij de pits induiken omdat er een tear-off in zijn brakeduct terecht was gekomen. In de slotfase had hij zich teruggevochten naar de vijfde plaats waarna zijn team hem naar binnen riep. De poging om voor de snelste ronde te gaan mislukte nadat Fernando Alonso het duel aanging. Leclerc kreeg ook nog een tijdstraf vanwege te snel rijden in de pitlane.

Opnieuw beginnen

Na afloop van de race reageerde de Monegask schuldbewust na zijn wederom tegenvallende race. Hij verscheen voor de camera's van Sky Sports om terug te kijken: "Na de start had ik goede hoop maar daarna kwam de tear-off in de brakeduct terecht. Daarna moesten we stoppen en konden we weer opnieuw beginnen. Ik wist vanaf dat moment dat het een zware race zou gaan worden."

Fout

Leclerc was zich na afloop zeer bewust van zijn kostbare fout in de pitlane. Door de fout kreeg hij vijf seconden straf en eindigde hij achter Alonso. De Monegask is duidelijk: "Uiteindelijk is het de zesde plaats geworden. Het is hoe het is. Het is geen pech, dit is gewoon mijn fout. We waren gewoon niet snel genoeg en dat is het allergrootste probleem wat we op het moment hebben."