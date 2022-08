Verstappen in de wolken na waanzinnige zege: "De Red Bull reed op rails!"

Max Verstappen is perfect uit de zomerstop gekomen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest de race vanaf de veertiende plaats starten maar dat leek hem niet tegen te houden. Op het circuit van Spa-Francorchamps stormde hij naar voren en reed hij naar een dominante zege.

In de Ardennen waren alle ogen gericht op de Nederlandse leider van het wereldkampioenschap. Verstappen begon op een ijskoude wijze aan zijn race en ondervond alleen wat hinder aan zijn teamgenoot Sergio Perez. Al snel was Verstappen de Mexicaan voorbij en werd ook de Ferrari van Carlos Sainz simpel binnen gehengeld. De zege was dan ook zo goed als binnen.

Hectisch

Na afloop van de race was Verstappen zeer opgelucht. De Nederlander had het lastig in de openingsfase en was er tegenover interviewer van dienst Martin Brundle zeer eerlijk over: "Het was een hectische eerste ronde en ik probeerde uit de problemen te blijven. Er gebeurde zoveel maar zodra we goed zaten na de Safety Car was de auto echt in vorm. We vonden de juiste plekken voor de inhaalacties en we hadden de banden goed onder controle.

Waanzinnig

Verstappen beleefde een droom weekend en dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Bij de microfoon van Brundle deelde hij nogmaals zijn vreugde: "Het gehele weekend is al waanzinnig. Zo'n weekend had ik mij echt niet kunnen voorstellen maar we willen hier meer van en we blijven hard doorwerken." Volgende week krijgt Verstappen gelijk een nieuwe kans op een zege in Zandvoort.