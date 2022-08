Meevaller voor Verstappen: ook motorstraf voor Tsunoda

Max Verstappen hoeft vandaag één coureur minder in te halen in zijn jacht op een spectaculaire zege. De Nederlander start de Belgische Grand Prix als vijftiende maar weet dat de dertiende startplaats leeg zal blijven. Vanmiddag werd namelijk duidelijk dat ook Yuki Tsunoda een nieuwe Power Unit krijgt.

De Japanse AlphaTauri-coureur krijgt de beschikking over een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K en ook over een nieuw uitlaatsysteem. Tsunoda zal de race vanuit de pitstraat moeten starten omdat zijn team de onderdelen heeft vervangen onder de parc fermé-regels. De Japanner staat dus voor een fikse inhaalrace. Hij is hiermee de zevende coureur die dit weekend wordt bestraft voor het wisselen van motoronderdelen.