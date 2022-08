Verstappen sluit zege niet uit: "Je moet een beetje geluk hebben"

Max Verstappen reed gisteren een zeer indrukwekkende kwalificatie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte de snelste tijd en verpulverde de concurrentie. Verstappen zal vandaag niet vanaf de pole position starten vanwege een gridstraf. Hij start vanuit het achterveld maar dat betekent niet dat hij geen ambities heeft voor de race.

Verstappen was beduidend sneller dan zijn concurrenten. De Nederlandse Red Bull-coureur zag alleen dat zijn teamgenoot Sergio Perez wat achterbleef. De Mexicaan kwalificeerde zich als derde en mag vanmiddag dus vanaf de tweede startplaats starten. Verstappen start vlak voor zijn rivaal Charles Leclerc, de Monegask ontving ook een gridstraf voor het wisselen van motoronderdelen.

Winnen

Alhoewel Verstappen vanuit het achterveld moet starten sluit niemand een zege uit voor de Nederlander. Verstappen zelf wil zich er niet teveel over uitlaten. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Je moet wel een beetje geluk hebben. Het moet in de eerste ronden een beetje meezitten zodat je in de openingsronde niet teveel tijd verliest. Als er een DRS-treintje ontstaat, dan wordt het lastiger om in te halen. Dat moeten we morgen maar eens zien."

Uit de problemen blijven

Verstappen wil de race niet op een agressieve manier beginnen. Zijn tactiek is duidelijk, hij gaat de kat uit de boom kijken in Spa. Hij is er zelf nogal eerlijk over: "Natuurlijk ga ik proberen om uit de problemen te blijven en ook meteen een plekje te winnen. Je moet vooral geen schade gaan rijden. Als je een plekje verliest is dat al helemaal geen drama."