Wolff ziet beren op de weg: "Audi en Porsche gaan het ons lastig maken"

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat de komst van Audi en Porsche in de F1 het alleen maar moeilijker gaat maken voor alle concurrenten in de sport. Audi bevestigde vrijdag in België zijn deelname aan de Formule 1 vanaf 2026, hoewel het nog geen deal heeft gesloten met een partnerteam. Naar verluidt is het concern in onderhandeling met Sauber om het team uit Hinwil over te nemen, dat nu onder de naam Alfa Romeo actief is.

Porsche heeft zijn verbintenis met de F1 nog niet officieel aangekondigd, maar Audi's moederbedrijf Volkswagen zal naar verwachting in de nabije toekomst zijn joint venture met Red Bull bevestigen.

Wolff zegt dat de komst van beide prestigieuze merken in de autosport-elite geweldig nieuws is voor de Formule 1, maar in de toekomst zeker de lat voor de concurrentie zal verhogen. Wolff: "Het is geweldig nieuws. Ik denk dat als je ziet wie zich bij de F1 heeft aangesloten op het gebied van autobedrijven, dat dit de kracht van de sport laat zien."

"Het is geweldig voor de sport, geweldig voor ons om enkele van de beste autobedrijven ter wereld als concurrenten te hebben. F1 is de zwaarste sportcompetitie voor elk autobedrijf ter wereld. Dat was het ook, en het wordt alleen maar moeilijker nu deze jongens eraan komen."

Liberty maakte juiste keuzes voor F1

Williams Racing-baas Jost Capito, die in het verleden het autosportprogramma van Volkswagen in het WRC leidde, onderstreepte ook het belang van de komst van Audi naar de Formule 1. "Ik denk dat het heel belangrijk is voor de F1 als een autofabrikant als VW Group bevestigt om deel te nemen. Het is ook een teken voor alle andere fabrikanten en het toont het belang en de stap die F1 de afgelopen jaren heeft gezet."

"Een paar jaar geleden was er geen sprake van, en nu zijn het zelfs twee fabrikanten, twee merken uit de VW-groep met Audi bevestigd en Porsche het meest waarschijnlijk. Dit is voor de Formule 1 briljant. Ik denk dat Audi overal is geslaagd, in elke klasse waar ze hebben geracet. Ik ben er absoluut van overtuigd dat als ze het serieus nemen en hun programma leiden zoals ze overal hebben gedaan, het succes zal komen."