Marko schrok van snelle Verstappen: "Zijn allemaal positief verrast"

Max Verstappen start morgen vanuit het achterveld in België vanwege een gridstraf. Dat betekende niet dat Verstappen vandaag rustig aan deed in de kwalificatie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vloog over het circuit en noteerde doodleuk de snelste tijd, zeer voorsprong op de concurrentie was reusachtig.

De Nederlander is zeker niet de enige coureur die een motorstraf moet incasseren. Ook zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc zal naar achteren worden geplaatst. Naast de twee toppers ontvangen nog vijf coureurs een gridstraf. Het weerhield Verstappen er niet van om iedereen te laten zien wat hij in zijn mars heeft op het iconische circuit van Spa-Francorchamps.

Podium

Red Bull-adviseur Helmut Marko moest eventjes in zijn ogen wrijven na de snelle tijd van Verstappen. De Oostenrijkse adviseur was tevreden en deelde zijn geluk met de Duitse tak van Sky Sports: "Je kan hier goed inhalen en we hebben Max zijn auto een set-up gegeven met een hoge topsnelheid, ook vanwege de DRS. Daarmee moet hij tenminste dichtbij het podium kunnen komen."

Verrassing

Verstappens snelste rondje deed de concurrentie schrikken. De Nederlander reed ook maar één run en was dus direct sneller dan de rest. Marko kan door zeer goed meeleven: "We zijn alle positief verrast door hoe goed zijn rondje hier was. Het was echt een ongelofelijke ronde. Hij deed het zo makkelijk, zonder enige vorm van aarzeling."