Horner herkent Ricciardo niet meer: "Zelfvertrouwen is hij helemaal kwijt"

Christian Horner is van mening dat het vertrouwen van Daniel Ricciardo ergens gedurende de afgelopen seizoenen is verdwenen en dat de Australiër niet langer de coureur is die hij ooit opleidde tijdens zijn winnende dagen bij Red Bull. Ricciardo won al zijn acht carrièreoverwinningen in de Formule 1 onder leiding van Horner bij Red Bull tussen 2014 en 2018. Hij verliet het team uit Milton Keynes eind 2018 voor een periode van twee jaar bij Renault die slechts twee podiumplaatsen opleverde, waarna hij een spraakmakende overstap maakte naar McLaren.

Maar Ricciardo's samenwerking met het Britse team voldeed niet aan de verwachtingen van zowel het team als de coureur, afgezien van een opmerkelijke overwinning vorig jaar in Monza. De 33-jarige Ricciardo heeft er inmiddels mee ingestemd om een ​​jaar voor het einde van zijn contract bij het team te vertrekken.

Van buitenaf gezien geeft Horner toe dat hij de Honey Badger, die destijds Red Bull-teamgenoot Sebastian Vettel versloeg en daarna ook op gelijke voet met Max Verstappen reed, niet meer herkent. In gesprek met Sky Sports zei Horner: "Ik herken hem niet als dezelfde coureur die hij was toen hij bij ons reed. Hij is één van de beste jongens die er zijn. Hij heeft absoluut die capaciteiten. Ik hoop dat hij een stoel in de Formule 1 vindt. Ik hoop dat hij zijn mojo terug kan vinden."

"Als je terugdenkt aan enkele van de races die hij voor ons reed en de Grand Prix van Monaco won met 50% van het vermogen in 2018, zette hij een aantal geweldige prestaties neer. Je moet bedenken toen hij naast Seb reed, was hij pas voor het eerst actief voor Red Bull. Ook hoe hij presteerde naast Max Verstappen was op eenzelfde niveau. Het is duidelijk dat het moeilijk voor hem is, maar ik hoop echt dat hij iets voor de toekomst vindt."

Verstappen vs Ricciardo

Horner onderstreepte de prestaties van Ricciardo destijds ten opzichte van Verstappen. Er zat weinig verschil tussen de twee teamgenoten, waardoor Horner er op een fijne manier aan terugdenkt.

Horner: "We zagen hoe dicht Max en Daniel op elkaar zaten. Max is geëvolueerd sinds Daniel het team heeft verlaten. Maar Daniel was er op het moment dat hij er moest staan. Hij zette een aantal geweldige prestaties neer en we waren teleurgesteld toen hij ons team verliet."

"Zijn zelfvertrouwen is sindsdien aangetast. We zijn gewend om hem op het podium te zien met shoeys, met die grote glimlach. Dat zien we niet meer. Ik hoop voor hem dat hij een kans vindt om zijn carrière voort te zetten, want ik denk dat de Formule 1 beter af zou zijn om hem in dit kampioenschap te houden."