"Verstappen naar de stewards na foutieve proefstart."

Max Verstappen kende een goede vrijdag in België. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was zeer snel in de trainingen op het circuit van Spa-Francorchamps. Ondanks zijn goede resultaten moest Verstappen zich wel melden bij de stewards vanwege het overtreden van een wel heel opvallende regel.

Verstappen zou namelijk een foutje hebben gemaakt bij zijn proefstart aan het einde van de tweede vrije training. Op de beelden is te zien dat Verstappen vlak na een Mercedes zijn proefstart maakt. Terwijl hij wegrijdt komt er links van hem ook een Alpine de pitlane uitrijden. Het is nog niet duidelijk dat de stewards als eindoordeel in hun hoofd hebben.