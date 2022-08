Hamilton tast in het duister over tegenvallende vrijdag: "Ik weet niet waardoor dit komt"

Het team van Mercedes is niet bepaald sterk begonnen aan het Belgische Grand Prix-weekend. De renstal moest weer veel tijd toegeven op de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari. Zelfs enkele middenvelders waren sneller in de eerste twee vrije trainingen. Lewis Hamilton kan de vinger niet op de zere plek leggen.

Hamilton kende op zijn beurt ook een wisselvallige vrijdag in België. De Britse zevenvoudig wereldkampioen noteerde in de eerste vrije training de negende tijd op bijna twee seconden van de nummer een. In de tweede vrije training ging het beduidend beter voor de Brit. Hamilton noteerde de zesde tijd op ruim 1,3 seconden van de snelste tijd van Max Verstappen.

Onduidelijk

Na afloop van de vrije trainingen krabde Hamilton zich op het hoofd. De Brit wist niet wat er precies aan de hand was. In een persbericht van zijn werkgever Mercedes sprak hij zich uit: "We waren gewoon niet zo snel. Ik weet niet waardoor dat komt. We gingen naar buiten en we gaven alles wat we in ons hadden. Het kan liggen aan de banden, het kan liggen aan de bandentemperatuur of het gaat om de afstelling van de vleugels. Het kan heel erg veel zijn."

Achterstand

Ondanks zijn fikse achterstand op de koplopers maakt Hamilton zich niet al te veel zorgen. De Brit vertrouwt namelijk op soortgelijke momenten uit het verleden: "Het voelt niet zo slecht hier. We liggen alleen een beetje ver achter. Maar we hebben dit wel vaker op vrijdag en op zaterdag veranderen er een paar dingen. Ik hoop dus dat dat het geval was. We moeten vannacht hard werken en de data bekijken. We moeten uitvogelen wat we uit de auto kunnen krijgen. De auto voelde niet hetzelfde als in de kwalificatie op het vorige circuit. Maar de vrijdag en de zaterdagmorgen voelen nu een beetje hetzelfde. Dat geeft mij dus hoop."