Horner verklaart gridstraf Verstappen: "Spa heeft kleinste inhaaldelta van het seizoen"

Het Belgische Grand Prix-weekend staat dit jaar in het teken van de gridstraffen. Maar liefst zes coureurs wisselen dit weekend van motorcomponenten en moeten daardoor ver naar achteren op de startgrid. Ook enkele topcoureurs zullen aankomende zondag vanuit het achterveld starten, wereldkampioenschapsleider Max Verstappen is één van hen.

Verstappen wisselt zeer veel motoronderdelen en moet daardoor ver naar achteren op de grid. Ook Verstappens titelrivaal Charles Lecerc ontvangt dit weekend een gridstraf. In tegenstelling tot Leclerc is dit pas de eerste gridstraf van 2022 voor Verstappen. Het is een bewuste keuze van zijn team Red Bull Racing.

Strategie

Na afloop van de tweede vrije training gaf Red Bull-teambaas Christian Horner tekst en uitleg. De Brit verklaarde de gridstraf van Verstappen tegenover zijn landgenoten van Sky Sports: "Je kijkt met een strategisch oog naar de kalender. We hadden het idee dat het nogal krap zou gaan worden met het maximale aantal motoren. Dan kijk je naar de aankomende circuits. Op Zandvoort wil je geen gridstraf krijgen en op Monza is het nog moeilijker inhalen. In Singapore wil je ook geen straf en zelfs in Japan is inhalen lastig. Hierdoor heb je steeds minder mogelijkheden."

Inhaalparadijs

De keuze viel dan ook op Spa. Volgens teambaas Horner was dit een no-brainer. De Britse teambaas geeft namelijk aan dat het circuit een soort inhaalparadijs is: "Dit is een circuit waar je goed kan inhalen en we hebben het gevoel dat we hier snel zijn. We hebben dus dit weekend onze kans gepakt. Spa heeft waarschijnlijk de kleinste inhaaldelta van het seizoen. Spa en Bahrein zijn de circuits waar je het makkelijkst kan inhalen. Daarom hebben zoveel teams dit circuit hier ook voor gekozen."