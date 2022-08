Wolff heeft hoge verwachtingen : "Hopelijk kunnen we meestrijden voor de zeges"

Het team van Mercedes begint aankomend weekend vol goede hoop aan de tweede seizoenshelft. In België opent de regerend constructeurskampioen vol de aanval op de concurrentie. Mercedes kende een lastige eerste seizoenshelft en moest een aardige inhaalslag maken. De ambities bij de renstal zijn in ieder geval zeer hoog.

Mercedes moest in de eerste seizoenshelft veel terrein toegeven op de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing. De Duitse renstal had zeer veel last van porpoising en kwam daardoor veel performance tekort. Inmiddels zijn de problemen opgelost en komt Mercedes steeds meer naar voren. In de laatste races voor de zomerstop bereikte het team veelvuldig het podium en dat gaf de burger moed.

Intens

Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt op successen in de tweede seizoenshelft. De Oostenrijkse teambaas ziet in ieder geval nog genoeg kansen in de aankomende races. In de vooruitblik van Mercedes op de Belgische Grand Prix spreekt Wolff zich uit: "We staan voor een intense tweede seizoenshelft. We hebben nog negen kansen om verbeteringen te vinden en progressie te boeken. Hopelijk kunnen we met Ferrari en Red Bull strijden voor de zeges."

Spa

In België krijgt Mercedes aankomend weekend de eerste kans op nieuw succes. De Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps is populair onder de teams en coureurs maar staat wel onder druk. Wolff deelt die mening: "Spa heeft geen introductie nodig. Het is een klassieke coureur met een oldskool gevoel. Het is de plek waar veel iconische momenten in de Formule 1 hebben plaatsgevonden. Het is een echte uitdaging voor zowel de auto als de coureur."