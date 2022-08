Norris bedankt afzwaaiende Ricciardo: "Super fijn om met je samen te werken"

Gisteren kwam McLaren met het nieuws dat Daniel Ricciardo aan het einde van dit seizoen het team gaat verlaten. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht en was zeker geen verrassing. Ricciardo presteert al het gehele seizoen zeer matig en blijft ver achter op zijn teamgenoot Lando Norris. De Brit dankt zijn teamgenoot dan ook.

Het aankomende vertrek van Ricciardo zet de deur wagenwijd open voor zijn landgenoot Oscar Piastri. De talentvolle coureur ontkende eerder een contract bij Alpine en lijkt dus zijn zinnen te hebben gezet op het McLaren-zitje. Voordat men de komst van Piastri gaat aankondigen wordt er eerst uitgebreid afscheid genomen van Ricciardo.

Ook Norris bedankt zijn afzwaaiende teamgenoot. De talentvolle Britse coureur kan het goed vinden met Ricciardo en schreef gisteren een bedankboodschap op Twitter: "Wat een rit Daniel. Van het moment in Monza, tot de lol die we deelden naast de auto, het was echt super fijn om met jou samen te werken in de afgelopen twee jaar. Wat er ook op je pad gaat komen, ik wens je er het beste mee. Laten we er iets moois van maken in de laatste paar maanden."

What a ride @danielricciardo. From that moment in Monza, to the laughs we've had out of the car, it's been a joy working with you these last two years. Whatever’s next I wish you all the best, let's have a mega next few months pic.twitter.com/V0F5oQylpb