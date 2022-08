Verstappen kijkt uit naar Belgische Grand Prix: "Het kriebelt weer"

Aankomend weekend barst het Formule 1-geweld weer los. Op het circuit van Spa-Francorchamps wordt dan immers de Belgische Grand Prix verreden. Het is de eerste race na de zomerstop en alle ogen zijn dan ook gericht op de kopmannen van de teams. WK-leider Max Verstappen staat weer volop in de schijnwerpers.

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur staat aan de vooravond van een aantal zeer belangrijke Grands Prix. Op het aangepaste circuit van Spa zal hij worden toegejuicht door vele duizenden landgenoten. In de week daarop staat zijn thuisrace op Zandvoort op het programma. De triple header wordt afgesloten met de Italiaanse Grand Prix op het iconische circuit van Monza.

Kriebelt

Verstappen kijkt uit naar de aankomende drie Grands Prix. De Nederlander is positief en spreekt zich dan ook tevreden uit in zijn vooruitblik op Verstappen.com: "Ik heb een goede vakantie gehad en ik voel mij klaar om weer te gaan racen. Het kriebelt om er weer tegenaan te gaan. Het zal druk gaan worden met de triple header. Het is wel goed te doen omdat we allemaal veel rust hebben gehad."

Oldskool

Verstappen en zijn collega's komen aankomend weekend in actie op het gerenoveerde circuit van Spa. In de winter zijn er onder andere extra grindbakken geplaats en Verstappen is lovend: "De aanpassingen aan het circuit maken de baan wat meer oldskool. De grindbakken vind ik een goed idee. Het is mijn favoriete circuit dus ik kijk ernaar uit om te gaan racen. Het ziet er wellicht naar uit dat het gaat regenen en dat maakt het verraderlijker. Gelukkig houden we van een uitdaging.