Chandhok looft prestaties Verstappen: "Acht van de dertien races winnen is al briljant"

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vocht vorig seizoen een reusachtig duel met Lewis Hamilton en lijkt dit jaar op weg naar een veel simpelere wereldtitel. Verstappens prestaties maken veel indruk, ook op de Britten.

Verstappen duelleerde dit jaar veelvuldig met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Ferrari kampt echter met veel betrouwbaarheidsproblemen terwijl Verstappen momenteel rijdt met een zeer betrouwbare wagen. Verstappen won dit seizoen al acht races en zijn cijfers maken dan ook veel indruk op kenners, fans en oud-coureurs. Ook in het land van Verstappens voormalig titelrivaal Hamilton is men lovend.

Focus

Voormalig Formule 1-coureur en huidig Sky Sports-analist Karun Chandhok is zeer te spreken over de prestaties van Verstappen. Chandhok spreekt zich bij zijn Britse werkgever uit over de situatie: "Aan het begin van het seizoen vonden veel Hamilton-fans hem een onwaardige kampioen. Hij bleef echter gefocust en raakte niet afgeleid. Men behulp van zijn geweldige consistentie en zijn snelheid heeft hij een geweldige reeks neergezet."

Briljant

Chandhok ziet dan ook een 'onheilspellende' situatie ontstaan voor Verstappens concurrenten. De Sky Sports-analist looft de prestaties van de Nederlander: "Acht van de dertien races winnen is al briljant. Maar de manier waarop hij soms won, hij koos op kalme wijze zijn momenten om zijn kansen te pakken. Het toont duidelijk aan dat hij ervaring heeft opgedaan tijdens het titelgevecht van vorig jaar. Hij heeft dit samengevoegd met zijn door God gegeven talent."