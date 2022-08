Mercedes werkt met financiële engineers: "Wanneer we iets gebruiken wordt het genoteerd"

In de Formule 1 werkt men sinds vorig jaar met een budgetplafond. Dit seizoen werken de teams met een budget van 140 miljoen dollar. Hier komen nog wel enkele compensaties bij en een lichte stijging vanwege de wereldwijde inflatie. Alle teams moeten dus op de uitgaven letten en bij Mercedes heeft men daar iets op bedacht.

Het budgetplafond betekent dus ook dat de teams hun updates moeten bekostigen vanuit het budgetplafond-potje. Als een coureur schade rijdt kan dit dus updates in de weg zitten, het moet immers vanuit hetzelfde potje worden betaald. Als een team meer geld uitgeeft dan volgens de regels mag volgt vanzelfsprekend een straf. Men moet dus goed opletten.

Financiële engineers

Bij het team van Mercedes heeft men daar iets op bedacht. Teambaas Toto Wolff geeft namelijk aan dat er bij Mercedes financiële engineers rondlopen. Tegenover Motorsport.com spreekt Wolff zich uit: "Als we dingen uit de truck halen noteren de financiële engineers de waarde van de onderdelen. Wanneer we iets gebruiken wordt het genoteerd en neemt men het ook in de berekening op. We hanteren deze aanpak en houden zo vast aan onze planning. Aan het begin van het seizoen hebben we niet veel updates meegenomen, nu komt het op gang."

Handhaving

Vorig seizoen werkten de teams voor het eerste met het budgetplafond. De nieuwe regels zorgden voor onzekerheid bij de teams. Wolff ziet nu echter dat alles goed gaat komen: "Vorig seizoen ging het goed en de resultaten waarin staat of alle teams zich aan de regels hebben gehouden volgen binnenkort. Ik denk niet dat het verkeerd kan gaan. Je breekt de regels of niet. Het is net hetzelfde als bij de technische richtlijnen."