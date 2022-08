Marko baalt van nadeel budgetplafond: "Financiële afdeling significant gegroeid"

In de Formule 1 werken de teams tegenwoordig met een budgetplafond. Dit seizoen mogen de teams maar maximaal 140 miljoen dollar uitgeven, recent is dit wel iets omhoog gegaan vanwege de wereldwijde inflatie. Niet iedereen is even groot fan van het budgetplafond, Helmut Marko ziet namelijk wel wat problemen.

De teams moeten hun updates bekostigen uit het potje van het budgetplafond. Ook de reparaties na crashes van coureurs vallen onder dit potje, dat betekent dus dat een crash een update in de weg kan zitten. De teams letten dan ook steeds meer en meer op het financiële plaatje. Het zorgt voor ergernis bij een aantal prominenten binnen de sport.

Financiële afdeling

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko ziet namelijk dat zijn team zich steeds meer focust op financiële zaken. De Oostenrijker spreekt zich uit bij Motorsport-Total.com: "De financiële afdeling is significant gegroeid. Vroeger moesten de engineers alleen even doorgeven hoeveel meer ze nodig hadden dan in het businessplan stond dat we moesten doorspelen naar Red Bull in Salzburg."

Accountants

Marko ziet nu dat het proces compleet anders verloopt. De ervaren Oostenrijker ergert zich er aardig aan en is redelijk kritisch in zijn uiteenzetting: "Nu is het zo dat het bedrijf samen met de financiers over de updates gaan. Ook gaan ze over de schaal van de updates. Het is een proces waar de FIA leert en waar wij dingen leren. Ik hoop dat dit het kampioenschap niet verandert in een kampioenschap tussen accountants."