AlphaTauri bevestigt Lawson voor VT1 België

Aankomend weekend staat de Belgische Grand Prix op het programma. Op het circuit van Spa-Francorchamps zullen de heren coureurs hun eerste meters maken na de zomerstop. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly zal nog even moeten wachten, hij maakt in de eerste vrije training plaats voor Liam Lawson.

De teams zijn dit jaar verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten in de vrije trainingen. AlphaTauri heeft nog niet voldaan aan deze plicht en zal in België voor het eerst een talent in de cockpit plaatsen. De Nieuw-Zeelander Lawson is al geruime tijd onderdeel van de Red Bull Junior-ploeg en in die hoedanigheid werkte hij vorig seizoen de Young Driver Test af voor AlphaTauri.

De vrije training van Lawson hing al geruime tijd in de lucht maar een officiële bevestiging van het team bleef vooralsnog uit. Nu is dus duidelijk geworden dat de Nieuw-Zeelander zijn debuut in een officiële Formule 1-sessie mag gaan maken. Lawson rijdt dit seizoen in de Formule 2 met wisselende successen. Vorig seizoen was hij eveneens actief in de DTM, zijn resultaten waren hier zeker niet slecht.