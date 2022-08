Fittipaldi sluit derde wereldtitel Alonso niet uit: "Meest ervaren coureur van het veld"

Fernando Alonso is één van de meest besproken coureurs van de zomerstop. De Spaanse coureur maakte aan het begin van de zomerstop bekend dat hij vanaf volgend seizoen gaat rijden voor Aston Martin. De move van Alonso kwam voor velen als een verrassing. Emerson Fittipaldi denkt dat Alonso alsnog kans maakt op een derde wereldtitel.

Alonso werd wereldkampioen in 2005 en 2006. Na zijn twee wereldtitels ging de Spanjaard meermaals op jacht naar een derde titel. Afgelopen seizoen keerde hij terug in de Formule 1 bij het team van Alpine. Met de Franse renstal kan Alonso niet meevechten voor de titels, wel kan hij heersen in het middenveld. Alpine staat er momenteel veel beter voor dan Aston Martin en mede daardoor is de transfer van Alonso opvallend te noemen.

Derde wereldtitel

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi sluit niet uit dat Alonso in de toekomst alsnog zijn derde wereldtitel pakt. De Braziliaanse oud-coureur doet zijn uitspraken in gesprek met persbureau EFE: "Zeker, hij heeft een kans. Hij is de meest ervaren coureur van het veld, hij heeft motivatie en hij is enorm getalenteerd. Dat heeft hij dit jaar weer laten zien. Hij weet wat hij doet. Een beslissing om van team te veranderen kent omstandigheden die wij niet kennen. Het is lastig te beoordelen vanaf de buitenkant."

Aston Martin

Veel kenners denken dat het vrijwel onmogelijk is dat Alonso gaat meevechten om de titel met Aston Martin. De Britse renstal van de Canadees Lawrence Stroll is immers geen hoogvlieger. Ook Fittipaldi weet niet zeker of Aston Martin wel de juiste keuze is voor Alonso: "Ik weet niet goed Aston Martin zal zijn en waar ze zich volgend seizoen bevinden. Het is nogal complex om op te reageren."