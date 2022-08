Formule 1-Ferrari van Schumacher verkocht voor miljoenenbedrag

Afgelopen weekend ging er een bijzondere Ferrari onder de hamer. De wagen waarmee Michael Schumacher in 1998 meerdere races won werd namelijk verkocht voor een reusachtig bedrag. Een onbekende koper mag zich nu de eigenaar noemen van de Ferrari F300 waarmee Schumacher in 1998 meerdere races won.

De Ferrari F300 met chassisnummer 187 werd verkocht voor 6,22 miljoen dollar. Het reusachtige bedrag werd betaald bij een veiling van het bekende veilinghuis RM Sotheby's. De Ferrari met chassisnummer 187 heeft een goede historie in de koningsklasse van de autosport. Schumacher won met dit chassis de Grands Prix van Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië.

Volgens het veilinghuis was de Ferrari tot en met 1999 eigendom van het team. Daarna werd het chassis 187 verkocht aan een onbekende koper en bleef de auto in de raceconditie van 1998 bestaan. Anno 2022 is de auto nog steeds uitgerust in deze conditie. Schumacher werd in 1998 geen wereldkampioen en moest het afleggen tegenover Mika Häkkinen. Pas in 2000 pakte de Duitser zijn eerste wereldtitel met Ferrari, het was het begin van zijn Ferrari-heerschappij.