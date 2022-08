Alonso denkt nog niet aan pensioen: "Ik verlaat de F1 zodra het mij niet meer blij maakt"

Fernando Alonso zorgde aan het begin van de zomerstop voor een aardschok binnen de Formule 1. De Spanjaard maakte bekend dat hij vanaf aankomend seizoen zal gaan rijden voor Aston Martin. Alonso's huidige werkgever Alpine kondigde Oscar Piastri aan als opvolger maar hij ontkende het bestaan van een contract. Alonso heeft nu voor het eerste gereageerd op zijn transfer.

Alonso is momenteel bezig aan een zeer solide seizoen bij Alpine. De Franse renstal presteert zeer sterk en de aangekondigde overstap van Alonso kwam voor velen als een verrassing. Aston Martin is immers bezig met een tegenvallend jaar en men ziet de transfer dan ook als een stapje omlaag. Alonso ziet dat vanzelfsprekend heel erg anders en hij blijft nog steeds jagen op successen.

El Plan

Aston Martin wordt het volgende hoofdstuk in de indrukwekkend loopbaan van Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen gaat bij het Britse team verder met 'El Plan'. In gesprek met AS legt Alonso zijn project uit: "Het plan was terugkeren in de Formule 1. Deze uitdagingen waren voor mij op zowel persoonlijk als professioneel vlak zeer verrijkend. De uitdaging was terugkeren aan de de top en ik voel mij ook nog heel goed. Ik heb nu voor twee seizoenen getekend bij een nieuw team."

Blij

Of Alonso na zijn twee seizoenen bij Aston Martin nog verder gaat in de Formule 1 is nog onduidelijk. Alonso zelf weet het ook nog niet: "Toen ik de Formule 1 in 2018 verliet voelde ik mij mentaal en fysiek uitgeput. Sinds ik terug ben gekomen voel ik mij veel frisser. Ik weet niet hoelang ik nog doorga. Ik zal nooit de autosport verlaten maar ik zal de Formule 1 verlaten zodra het mij niet meer blij maakt. Momenteel is het juist het tegenover gestelde aan de hand."