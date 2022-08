'Masi in verband gebracht met tweede functie in Australië'

Begin dit jaar werd Michael Masi door de FIA uit zijn functie als wedstrijdleider van de Formule 1 gezet. De Australiër moest vertrekken als gevolg van de controversiële seizoensfinale van vorig jaar. De FIA beloofde Masi een andere functie binnen de organisatie Die nieuwe functie bleef echter uit en Masi vertrok naar zijn thuisland Australië. In zijn thuisland staat hij op pole position voor meerdere nieuwe functies.

Masi maakte vorige maand bekend dat hij de FIA had verlaten. De autosportorganisatie zocht sinds zijn Formule 1-exit naar een nieuwe baan maar deze zoektocht liep op niets uit. Masi vertrok naar Australië en leek daar van zijn rust te kunnen gaan genieten. Niets blijkt echter minder waar want in Australië ziet men Masi als de geschikte kandidaat voor meerdere belangrijke functies binnen de lokale autosport.

Afgelopen week werd bekend dat Masi op het punt staat om Neil Crompton op te volgen als voorzitter van de Supercars Commission. Volgens Motorsport.com mag Masi zich ook gaan voorbereiden op een tweede belangrijke functie binnen de Australische autosport. Masi is volgens het medium ook in beeld bij de South Australian Motorsport Board. De SAMB werd recent opnieuw in het leven geroepen als onderdeel van de comeback van de Adelaide 500. De nieuwe deelstaatregering stond achter dit plan en in december sluit deze race het seizoen van de Supercars af.