Alesi gelooft niet in wederopstanding Mercedes: "Compromissen werken niet in de F1"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is bezig met een lastig seizoen. De Duitse renstal kwam veel snelheid tekort ten opzichte van Ferrari en Red Bull Racing. Mercedes had eveneens veel last van porpoising waardoor ze performance misten. Inmiddels heeft men de weg omhoog ingezet en gelooft het team weer in zeges. Jean Alesi is daar niet zeker van.

Mercedes presteerde in de laatste paar races voor de zomerstop zeer solide. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell eindigden veelvuldig op het podium en Russell pakte in Hongarije zelfs de pole position. Het verschil met Red Bull en Ferrari is veel minder groot dan in de beginfase van het seizoen en dat geeft de burger moed.

Compromis

Bij Mercedes denkt men dan ook dat een zege mogelijk is in de tweede seizoenshelft. Oud-coureur Jean Alesi gaat er echter niet vanuit. In gesprek met Give Me Sport is de Fransman duidelijk: "Ik spreek uit ervaring. Wanneer een auto wordt geboren met problemen dan kan je dat niet fixen. Je kan een compromis maken maar compromissen werken niet in de Formule 1. Ik denk niet dat ze het winnende team kunnen zijn. Ik denk niet dat ze kunnen winnen voor het einde van het seizoen."

Indrukwekkend

Alesi zag de tegenvallende resultaten van Mercedes niet aankomen. De achterstand van de Duitse renstal kwam voor velen als een verrassing en Alesi legt de reden uit: "Toen ze de auto presenteerden in Bahrein dacht iedereen dat ze een speciale auto hadden gebouwd. Maar na een paar rondjes kwamen ze erachter dat de auto helemaal nergens was. Om Lewis daarmee te zien rijden was gênant want hij is een zevenvoudig wereldkampioen. Maar dat ze de capaciteit hebben om de auto te verbeteren, dat is heel indrukwekkend."