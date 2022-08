Horner heeft veel respect voor Leclerc: "Manier van racen hard maar fair"

Max Verstappen gaat momenteel met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Nederlander vocht dit seizoen meerdere stevige duels uit met Charles Leclerc. De Monegask kon de degens met Verstappen regelmatig kruisen maar staat ver achter vanwege een grote hoeveelheid betrouwbaarheidsproblemen. Toch ontvangt Leclerc veel complimenten.

Vooral in de eerste paar races van de eerste seizoenshelft waren Verstappen en Leclerc aan elkaar gewaagd. Na drie races was het Leclerc die ruim aan de leiding ging in het kampioenschap. Verstappen draaide de rollen om en Leclerc kreeg steeds meer last van botte pech. Toch gaf de Monegask niet op en gaat hij vrijwel altijd de strijd aan.

Respect

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is lovend over de coureur die zijn pupil het vuur aan de schenen legt. Leclerc is immers de grootste rivaal van Red Bull-coureur Max Verstappen. Horner ziet dat Leclerc zich altijd netjes gedraagt en hij complimenteert dat gedrag tegenover Racefans: "Ik heb heel erg veel respect voor hoe hij zich heeft gedragen in de afgelopen tijd."

Fair

De duels tussen Verstappen en Leclerc zijn regelmatig stevig maar wel fair. Het is een compleet andere wereld vergeleken met vorig seizoen, toen ging het immers vaak mis tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Horner is blij met de huidige situatie met Leclerc: "De manier waarop hij racet is hard maar fair. De duels tussen deze twee jongens, ze hebben veel harde duels uitgevochten in de eerste seizoenshelft, verliepen zonder een touché en ik denk dat dat heel goed is. Het is leuk om er onderdeel van uit te maken."