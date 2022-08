Wolff ergerde zich aan Perez-geruchten: "Het is complete bullshit"

Het team van Mercedes begon het huidige seizoen op teleurstellende wijze. De Duitse regerend constructeurskampioen kwam snelheid tekort ten opzichte van Ferrari en Red Bull Racing. Al snel kwamen er weer geruchten naar boven over een vervroegd pensioen van Lewis Hamilton. Mercedes-teambaas Toto Wolff was niet zo blij met de geruchten.

Hamilton kondigde geen vervroegd pensioen aan en alle geruchten konden de prullenbak in. Toen de geruchten rondgingen over een mogelijk vertrek van Hamilton kwam er wel een heel opvallend bericht naar buiten over zijn mogelijke vervanging. De naam van Red Bull-coureur Sergio Perez ging namelijk rond als mogelijke vervanger.

Perez

Wolff was niet bepaald te spreken over deze geruchten. De Oostenrijker baalde van de verhalen en maakt eveneens duidelijk dat er niets van klopt. Tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com is Wolff er nogal duidelijk over: "Het is complete bullshit. Ik heb Sergio helemaal niet opgebeld. Hij is een goede gozer en ik heb heel erg veel respect voor hem. Ik heb echter nooit met hem gesproken en ik heb al helemaal niet met een andere coureur gesproken."

Hamilton

De Oostenrijkse teambaas benadrukt nog maar eens dat zijn band met Hamilton zeer goed is. Wolff laat dan ook blijken dat het huwelijk tussen Mercedes en Hamilton zeer sterk is: "Lewis en ik, zelfs tijdens het niet bemoedigende scenario aan het begin van het seizoen, willen altijd dingen beter maken en volgend jaar samen zijn. We zeggen al maanden tegen elkaar dat we door willen gaan. Misschien willen we wel doorgaan voor vijf of tien jaar. Van die geruchten klopt dus niets."