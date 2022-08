Hamilton breekt lans voor W Series: "Kunnen als sport nog veel meer doen"

In de Formule 1 gelden er geen regels over het geslacht van de coureurs. In principe mogen zowel mannen als vrouwen uitkomen in de koningsklasse van de autosport. Toch is het al geruime tijd geleden dat er een vrouw op de grid stond. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hoopt dat er snel verandering in gaat komen.

Men doet er wel van alles aan om getalenteerde vrouwelijke coureurs op te leiden. Sinds 2019 bestaat er dan ook de W Series, een klasse speciaal bedoeld voor getalenteerde vrouwelijke coureurs. De klasse is momenteel onderdeel van het voorprogramma van de sport maar nog geen enkele vrouwelijke coureur is doorgestroomd. Jamie Chadwick schreef tot nu toe alle titels op haar naam maar kreeg geen enkele kans in bijvoorbeeld de Formule 2.

Inspirerend

In Hongarije bracht Hamilton een bezoekje aan de paddock van de W Series. De Mercedes-coureur sprak met de vrouwelijke coureurs en besprak zijn ontmoetingen daarna met de internationale media: "Ik volg de W Series al het gehele jaar en dat deed ik voorheen ook. Ik wilde er al geruime tijd heen want ik wilde deze jonge, inspirerende vrouwen graag ontmoeten. Ik kijk hun races tussen de sessies door dus ik wilde echt eens langs gaan."

Formule 2

Hamilton heeft dan ook nieuwe inzichten opgedaan bij zijn bezoekje aan de paddock van de W Series. De Brit hoopt dat men actie gaat ondernemen: "Ik denk dat het goed is dat we de W Series hebben maar als sport moeten we nog meer doen om jonge meiden een kans te geven. Deze vrouwen hebben geen kans om door te groeien vanuit de W Series. Er zijn al drie seizoenen verreden en we moeten iets bedenken. Als je wint, krijg je dan een kans in de Formule 2? Of krijg je zelfs een stoeltje in de Formule 2? We kunnen zeker meer doen om deze meiden te steunen."