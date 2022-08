Aston Martin wil werken aan kwalificatiesnelheid

Het Formule 1-team van Aston Martin bezet op dit moment de negende plaats in het teamkampioenschap. Volgens teambaas Mike Crack is dat geen afspiegeling van waar de renstal hoort te staan en dat komt door het gebrek aan de snelheid tijdens de kwalificatie.

"We lijken behoorlijk wat positieve races te verzamelen, maar we moeten ook van voren beginnen", zei Krack. “Ik denk dat dit nu al een paar keer is geweest dat we een zeer sterk tempo hadden in de race en goede calls maakten, maar we begonnen te ver van achteren – dat is het probleem."

Lance Stroll en de afscheid nemende Sebastian Vettel lukt het vaak niet om zich te kwalificeren voor Q2 en Q1. Hierdoor wordt een vracht aan punten scoren een zeer lastige taak. "Je ziet dat we één, twee, één, één, één, één punt scoren en dit is niet genoeg om het gat met de constructeurs vooraan te dichten."

Aston Martin heeft twintig punten verzameld tot dusver en kan een topvijfklassering wel vergeten Het gat naar nummer vijf McLaren is al opgelopen naar 75 punten. De P6 van Alfa Romeo lijkt nog mogelijk te zijn, want de achterstand naar de Italianen is 31 punten.