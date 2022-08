Verstappen heeft veel respect voor Ferrari: "Als ze winnen kunnen we ze feliciteren"

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur lijkt hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. Verstappen staat ver voor op concurrent Charles Leclerc in het wereldkampioenschap, de situatie is compleet verschillend vergeleken met een jaar eerder.

Verstappen vocht vorig seizoen immers een zeer verhit titelduel uit met Lewis Hamilton. De twee coureurs gaven elkaar geen centimeter ruimte en de rivaliteit was zeer fel. Dit jaar is alles anders en strijd Verstappen tegen zijn oude kartrivaal Leclerc, de twee kunnen het prima met elkaar vinden en dat laten ze regelmatig zien.

Respect

Verstappen is op zijn beurt wel te spreken over zijn huidige kampioensstrijd. De Nederlander geniet van het onderlinge respect en is er heel erg duidelijk over in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports: "We zijn van ongeveer dezelfde leeftijd. Ik denk dat er maar drie weken tussen onze verjaardagen zitten. Daarnaast strijden we tegen een zeer gerespecteerde renstal. Als ze winnen kunnen we naar ze toe lopen en zeggen dat ze het goed hebben gedaan. Andersom is dat ook het geval. Daar heb ik veel respect voor, ook voor bepaalde mensen in dat team. Ik heb bijvoorbeeld een goede relatie met Mattia Binotto."

De Nederlandse coureur merkt dat de huidige situatie compleet verschillend is vergeleken met vorig jaar. Verstappen gaat nu bijvoorbeeld ook wel eens op pad met Leclerc en de andere mannen van Ferrari: "Laat ik het zo zeggen: Ik zou niet zomaar aan een tafeltje gaan zitten met Mercedes op zaterdagavond en dan veel gaan lachen. Ik heb gewoon heel erg veel respect voor Ferrari en dat is fijn."