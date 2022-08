Verstappen begrijpt strenge eisen vader Jos: "Je moet die mentaliteit al vroeg hebben"

Max Verstappen is momenteel veruit de sterkste coureur van het Formule 1-veld. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur komt zeer goed voor de dag en gaat met een riante voorsprong aan kop in het wereldkampioenschap. Hij lijkt dan ook hard op weg naar een tweede wereldtitel.

Verstappen werkt al sinds jongs af aan hard aan zijn autosportloopbaan. De Nederlander werd geboren als de zoon van Formule 1-coureur Jos Verstappen en kartster Sophie Kumpen. Hij nam zelf als kind de keuze om te gaan karten en kreeg in zijn loopbaan veel steun van zijn fanatieke vader Jos. Max Verstappen begrijpt de meelevendheid van zijn vader volledig.

Geur van benzine

De Nederlandse Red Bull-coureur is in ieder geval dol op de sport die hij uitoefent. Al sinds hij zeer jong is, is hij verslingerd aan het racen. In gesprek met Sports Illustrated Kids legt Verstappen zijn liefde uit: "Het gaat om de snelheid, dat je laag op de grond zit en dat je de limiet van de auto en van jezelf probeert op te zoeken. Natuurlijk ook de motoren en de geur van benzine. Dit soort dingen waren vroeger voor mij als kind zeer interessant."

Mentaliteiten

Als kind nam Verstappen dus de keuze om te gaan karten. Zijn vader Jos ging akkoord met de wens van zijn zoon maar wilde wel dat hij al zijn aandacht aan de sport zou geven. Verstappen begrijpt wel waarom zijn vader deze eis stelde: "Ik begrijp volledig waarom hij dat deed. Je moet die mentaliteit om harder te werken al van jongs af aan hebben. Er zijn immers een heleboel andere getalenteerde kinderen en coureurs die snel kunnen rijden. Het gaat allemaal om dat stapje extra en jezelf afvragen hoe je het beter kan doen. Hoe kan ik de andere kinderen verslaan?"