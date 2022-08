Ralf Schumacher bespreekt toekomst Mick: "Belangrijkste is dat hij een goed stoeltje heeft"

Mick Schumacher is dit jaar bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1. De jonge Duitser rijdt voor het team van Haas en is bezig met een wisselvallig seizoen. In de openingsfase van het seizoen reed Schumacher zeer veel schade maar langzamerhand was er een stijgende lijn te zien in zijn prestaties.

Schumachers toekomst in de Formule 1 is nog zeer onzeker. Voor het aankomende seizoen heeft hij immers nog geen contract en Haas heeft nog geen knoop doorgehakt over de toekomst. Schumacher is onderdeel van het juniorenteam van Ferrari, tevens de motorleverancier van Haas, maar teambaas Günther Steiner liet al weten dat dit geen invloed heeft op de rijderskeuze van het team.

Ook Schumachers oom Ralf Schumacher ziet dat het mogelijk een spannende zaak kan worden. Oud-coureur Ralf ziet meerdere kapers op de kust liggen en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Als hij ergens anders de kans krijgt om zich te laten zien, dan is dat ook prima. Het allerbelangrijkste is dat hij een goed stoeltje heeft. In augustus en september wordt er meestal naar andere coureurs gekeken. Er zijn nu bijvoorbeeld ook coureurs in de Formule 2 die zich aandringen en geld meenemen. Felipe Drugovich zit bijvoorbeeld in de mix. Die wil na 3-4 jaar Formule 2 wel een stap maken."