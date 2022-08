Hamilton geeft piercingprotest toe: "Ik was met ze aan het kloten"

Lewis Hamilton was eerder dit seizoen in een stevige discussie verwikkeld met autosportfederatie FIA. De wedstrijdleiders van de Formule 1 wezen de coureurs in de openingsfase van het seizoen immers op enkele regels over het dragen van sieraden in de cockpit. Hamilton draagt op prominente wijze sieraden en had dan ook het gevoel dat het aanscherpen van deze regels met hem te maken had.

Hamilton liet weten dat hij enkele piercings niet zomaar kon verwijderen, de FIA gaf hem dan ook een medische vrijstelling. De Mercedes-coureur toonde zich regelmatig kritisch op deze regels en droeg tijdens de persconferentie voorafgaand de Grand Prix van Miami extra veel sieraden. Het was overduidelijk dat de Brit hiermee op ludieke wijze actie voerde, al gaf hij dat zelf in Miami niet toe.

Macht

Hamilton had het gevoel dat het aanscherpen van de regelgeving omtrent het dragen van juwelen een directe maatregel tegen hem was. In gesprek met het tijdschrift Vanity Fair geeft hij dit eerlijk toe: "Mensen vinden het leuk om macht te hebben en die macht uit te oefenen. Of de regels direct tegen mij waren gericht? Ik denk het wel want ik ben eigenlijk de enige die sieraden draagt."

Kloten

In Miami ging Hamilton dus in protest door zoveel mogelijk sieraden en horloges te dragen. Hamilton geeft eerlijk toe dat hij dit met opzet deed. In Miami deed hij ook enkele uitspraken over piercings op 'geheime' plekken die hij niet kon verwijderen, ook dat was volgens hem een geintje: "Ik droeg gewoon zoveel mogelijk sieraden als mogelijk was. Ik was gewoon met ze aan het kloten. Ik heb geen piercings op andere plekken. Maar ik vind het leuk dat men denkt dat ik mijn ballen heb gepiercet."