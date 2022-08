Marko ziet Ferrari als reden van grote voorsprong: "Doordat ze bijna alles fout doen"

De strijd om de overwinningen gaat dit seizoen tussen de teams van Red Bull Racing en Ferrari. De verschillen op de baan zijn zeer klein, in de tussenstand van het wereldkampioenschap is het echter andere koek. Red Bull en Max Verstappen hebben een straatlengte voorsprong op de Italiaanse concurrentie.

Die voorsprong komt mede door de betrouwbaarheidsproblemen en blunders van Ferrari. Stercoureur Charles Leclerc viel al meermaals uit door problemen met zijn Ferrari en de tactiek van de Italiaanse renstal is ook niet altijd even sterk. Afgelopen weekend maakte men in Hongarije een tactische fout waardoor Leclerc zeer veel tijd en posities verloor.

Fouten

Bij Red Bull kijkt men met stijgende verbazing naar de blunders van Ferrari. Teamadviseur Helmut Marko ziet het geklungel van de concurrentie dan ook als de voornaamste reden van de voorsprong. Tegenover OE24 verklaart Marko de voorsprong: "Dat komt doordat Ferrari bijna alles fout doet. In Boedapest kregen ze bijvoorbeeld de banden niet in het juiste window en kozen ze ook voor de verkeerde pitstopstrategie."

Achterover leunen

Ondanks de grote voorsprong wil men bij Red Bull nog niet te hard juichen. Ook Marko deelt die mening, het seizoen is immers nog maar net over de helft. De Oostenrijkse adviseur is er zeer duidelijk over: "We hebben nu nog races te gaan. Er zijn nog 225 punten te verzamelen voor negen mogelijke zeges. Dan is er ook nog een sprintrace en zijn er punten voor de snelste ronden. Nee, we kunnen nog lang niet achterover gaan leunen."