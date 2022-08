Video: Hamilton viert vakantie met MotoGP-coureur

Afgelopen weekend werd in Hongarije de laatste Grand Prix voor de zomerstop verreden. De heren coureurs kunnen nu dan ook gaan genieten van hun welverdiende vakantie. De teams kunnen deze week nog werkzaamheden verrichten maar gaan daarna eveneens op vakantie. Veel coureurs zijn echter al bezig met vakantiebezigheden.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton ging de zomerbreak in met een zeer goed gevoel. De zevenvoudig wereldkampioen begon lastig aan het seizoen maar eindigde in de laatste paar races meermaals op het podium. Op zijn sociale media deelt hij nu zijn vakantiebeelden. Hij omringt zichzelf graag met andere snelheidsduivels. De Brit deelt een video waarin hij over het water zoeft met MotoGP-coureur Fabio Quartararo.