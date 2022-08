Ferrari maakt fans niet blij met animatievideo Grand Prix Hongarije

De teleurstellende race van Ferrari bij de Grand Prix van Hongarije deed haar fans veel pijn. Charles Leclerc werd de dupe door een fout van de pitmuur en teamgenoot Carlos Sainz verloor veel kostbare seconden door twee langzame pitstops. Op twitter plaatste het officiële Ferrari-account een animatievideo dat de wedstrijd van de twee Scuderia-coureurs samenvatte.

Oppervlakkig gezien zou het een heel onschuldig filmpje moeten zijn: Een animatievideo dat in het kort de race samenvat van de coureurs van Ferrari bij de Grand Prix van Hongarije. De video krijgt echter veel kritiek van de Ferrari-fans. In de video is bijvoorbeeld te zien dat de strategen van Ferrari geblunderd hebben met de keuze om Leclerc op de harde banden te zetten. Ondanks dat de video zeker geen slecht idee is om te maken, is de race op de Hungaroring misschien niet het beste voorbeeld om te gebruiken.

Voorbeelden van commentaar op de video zijn: “Waarom zou je een animatievideo maken van op strategisch vlak één van de slechtst uitgevoerde races in de Formule 1”? en “Er is duidelijk te zien dat Sainz en Leclerc op plekken twee en drie de races beginnen. Op het eind van de video laten jullie de uitslag van de top vijf zien en daardoor weten jullie Leclerc buitenspel te zetten, die notabene door jullie eigen blunder zesde werd?”

Bekijk de animatie hieronder en oordeel zelf: