Ferrari blijft werken aan betrouwbaarheid auto

In theorie had de eerste seizoenshelft van 2022 in de Formule 1 een stuk spannender kunnen zijn dan de realiteit. Ferrari heeft tot nu toe flink wat last gehad van verscheidene betrouwbaarheidsproblemen, wat het team waardevolle punten heeft gekost in het gevecht om het constructeurs- en rijderskampioenschap. Ferrari-teambaas Mattia Binotto en zijn team blijven hard werken om de betrouwbaarheidsproblemen zo snel mogelijk op te lossen.

De fans van de Formule 1 zouden urenlang kunnen discussiëren over welke auto tot nu toe nou beter is: De Red Bull of de Ferrari. Feit is dat er (aan weliswaar beide kanten) kostbare punten zijn verloren in het gevecht om het kampioenschap. In gesprek met onder andere Motorsport.com geeft Binotto toe dat een aantal betrouwbaarheidsproblemen die zich tot nu toe dit jaar voordoen pas volgend seizoen kunnen worden opgelost. “Aan de betrouwbaarheid werken we. Er zijn bepaalde veranderingen die niet dagen of weken, maar meer tijd zullen kosten om te worden opgelost. Dat betekent niet dat ze dit seizoen niet meer worden aangepakt”, sluit Binotto het onderwerp af.

Het getouwtrek tussen de F1-teams en de FIA wat betreft porpoising is een onderwerp dat ook het Italiaanse team bezighoudt. Vanaf de Grand Prix van België zijn er plannen om een apparaat op de F1-bolides te installeren die kan registreren hoeveel de auto’s stuiteren. Op het ‘Aerodynamic Oscillation Metric’ (AOM) zoals het apparaat heet, zullen ook toevoegingen worden geïnstalleerd die ervoor zorgen dat geen enkel team misbruik zou kunnen maken van de situatie. Binotto deelt de mening van teambaas Christian Horner over de late potentiële veranderingen die moeten worden doorgevoerd op de auto’s van 2023: “Wat mij betreft lijkt het me te laat. (om veranderingen aan de auto van volgend jaar door te voeren) Je kunt zo laat niet zulke grote veranderingen doorvoeren vanwege het maximaal aantal windtunneluren en het budgetplafond. De concepten (voor volgend jaar) staan al vast. Om ze nu te gaan veranderen heeft geen zin omdat het een niet bestaand probleem is. Zelfs in Hongarije had niemand het over het stuiteren en ik vindt het jammer dat we treuzelen over een kwestie die niet bestaat. Ik denk niet dat er iets veranderd wordt, anders zou het gekkenwerk zijn”, sluit Binotto af.