“Lewis had mee kunnen doen om overwinning” – Wolff

Tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Hongarije verraste George Russell door zijn Mercedes-bolide op pole position te zetten. Teamgenoot Lewis Hamilton kon vanwege een haperend DRS-systeem niet verder komen dan een zevende startplaats. Teambaas Toto Wolff denkt dat als Hamilton met een functionerende DRS voor pole position kon vechten, hij had kunnen meedoen voor de overwinning.

Met een onverwachtse overwinning voor Max Verstappen, die vanaf de tiende startplaats de race begon, wist Hamilton een knappe tweede plaats te behalen. Wolff denkt dat, wanneer het DRS-systeem wel naar behoeven had gefunctioneerd, zijn coureur een serieuze poging had kunnen doen voor de overwinning. “Zonder de defecte DRS tijdens de kwalificatie hadden we denk ik met Max kunnen racen voor de overwinning.”

Wolff denkt dat er voor Hamilton een betere tijd had ingezeten, had hij zijn tweede run op verse banden afgemaakt. Zijn eerst genoteerde tijd in de derde kwalificatiesessie was immers gezet op gebruikte banden. “Ik weet niet waar hij zou hebben gefinisht. Eerlijk gezegd denk ik dat hij een positietje of twee hoger had kunnen staan. Of dat wat had uitgemaakt wat betreft resultaat in de race, dat weten we niet. Uiteindelijk is het 100% het fout van het team dat het DRS-systeem niet functioneerde. Misschien kostte dat hem wel de overwinning.”

Na het goede resultaat van Verstappen op de Hungaroring temperde Christian Horner zijn verwachtingen voor de tweede seizoenshelft. Wolff deelt deze instelling: “Naar mijn mening missen we nog steeds performance naar de top-twee, dat kon je vandaag wel zien met Leclerc. Hij was dominant vandaag, maar gelukkig zitten we in dezelfde race”, sluit Wolff af.