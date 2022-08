Binotto blijft vertrouwen houden in team

De poging van Ferrari om de zomerstop in te gaan met een één-twee resultaat is duidelijk mislukt: na strategische blunders voor Charles Leclerc en twee slechte pitstops voor teamgenoot Carlos Sainz eindigden de Ferrari’s bij de Grand Prix van Hongarije op respectievelijk de zesde en vierde plaats. Teambaas Mattia Binotto blijft naar eigen zeggen het ‘volste vertrouwen’ houden in zijn team.

Leclerc begon de race op circuit Hungaroring vanaf een derde plaats. Gedurende de race volgde de Monegask Mercedes-coureur George Russell, die op de zaterdag een verrassende pole-position scoorde. In de poging om Russell in te halen, werd Leclerc naar binnen gehaald voor verse medium-banden. Echter viel het plan om te vechten voor de overwinning in het water toen Ferrari Leclerc vroegtijdig opnieuw naar binnen haalde om te pitten voor harde banden. Na een tegenvallende pace op deze banden kozen de strategen van Ferrari ervoor om Leclerc opnieuw naar binnen te halen voor zachte banden. Leclerc wist niet hoger te finishen dan een teleurstellende zesde plaats.

“We moeten de situatie met het team bespreken om te begrijpen waarom ik harde banden eronder kreeg terwijl ik had gezegd dat ik tevreden was met mijn mediums. Alles leek onder controle en om de één of andere reden kozen we voor de harde band”, vertelt Leclerc tegenover Sky Sports.

Binotto leek verrast door de tegenvallende prestaties op de harde band. “We dachten dat de harde band goed genoeg zou zijn om in de slotfase een goede positie te hebben. Uiteindelijk was de performance niet zoals we hadden verwacht en dat geldt ook voor de auto. We gaan het analyseren. Als ik kijk naar de strategieën tot nu toe dit seizoen, zou ik zeggen dat we bijvoorbeeld in Frankrijk en Oostenrijk de goede strategie hadden. Soms hebben we de juiste strategie, soms maken we foutjes aan onze kant. Ons team is super. Ze hebben mijn volste support en vertrouwen.”