Wolff lacht om slechte tactiek Ferrari: "Vrijdag maakten ze die fout ook al"

Ferrari lijkt voorlopig af te haken voor het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs. Het werd wederom een foutenfestival op tactisch gebied bij de Italianen, maar teambaas Binotto zegt dat het aan iets anders lag.

Mercedes-teambaas Toto Wolff werd gevraagd naar zijn mening en zei tegen Sky F1: "Ferrari had denk ik geen keus. Ze hadden alleen de harde banden over en de zachte, en het was te vroeg om de zachte banden eronder te zetten."

"Deze fout maakten ze vrijdag ook al, of zaterdag, om niet op een nieuwe medium-set te gaan rijden", zo lachte Wolff enigszins synisch.