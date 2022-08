Horner prijst Verstappen en grapt om spin: "Om de banden op te warmen!"

Het team van Red Bull Racing stond voorafgaand de Hongaarse Grand Prix voor een lastige opgave. Max Verstappen moest door problemen slechts als tiende starten, één plekje voor teamgenoot Sergio Perez. Verstappen reed een perfecte race en wist zelfs de overwinning binnen te slepen.

De vreugde bij Verstappen en Red Bull was na afloop zeer groot. De voorsprong in beide wereldkampioenschappen is immers zeer groot. Concurrent Ferrari sloeg in Hongarije wederom de plank mis op het gebied van de strategische keuzes. Bij Red Bull liep alles echter op rolletjes en kon Verstappen zijn tweede race op rij op zijn naam schrijven.

Koppeling

Maar niet alles ging zonder problemen voor de Nederlander. Hij spinde halverwege de race en een zege begon steeds onlogischer te worden. In de beginfase klaagde Verstappen ook nog eens over problemen. Teambaas Christian Horner legt de situatie uit bij Viaplay: "We kampten met een klein probleem aan de koppeling. Deze deed namelijk niet helemaal wat hij moest doen. Maar toen dat probleem verleden tijd leek te zijn konden alle trossen los. Max kon op dat moment alle auto's voor hem aanvallen. Hij was on fire, zelfs met een spin."

Spin

Verstappen herstelde zich zeer snel van zijn spin en wist zich weer naar voren te vechten. Zijn handelswijze bij zijn spin kon eveneens op veel lof van kenners en oud-coureurs rekenen. Horner zag het ook en kon het niet laten om er voor de camera's van Viaplay een klein grapje over te maken: "Hij probeerde zo de banden op te warmen! Hij wist die mediums goed te gebruiken tegen Leclerc op de hards. Het was echt game on."