Leclerc tast in het duister: "Ik begrijp niet waarom we een andere keuze maakten"

Charles Leclerc was de grootste verliezer van de Hongaarse Grand Prix. De Monegaskische Ferrari-coureur begon sterk aan de race en leek te kunnen gaan vechten voor de zege. Toch werd hij slechts zesde, wederom was de oorzaak van de teleurstellende uitslag een strategische mispeer van zijn team.

Leclerc werd voor zijn tweede pitstop naar binnen gehaald en tot ieders verbazing koos men bij Ferrari voor de harde band. De compound met de grijze wang is het gehele weekend al de zwakke schakel en Leclerc werd veelvuldig ingehaald. Uiteindelijk kwam hij even later weer naar binnen voor zachte banden.

De teleurstelling was na afloop merkbaar bij de balende Monegask. De strategische keuze was voor een buitenstaander onbegrijpelijk en bij Sky Sports sprak Leclerc zich uit over de situatie: "Ik weet het nog niet. We moeten hierover met het team gaat praten en gaan begrijpen wat de gedachte hierachter was. Ik dacht dat we sterk waren op de mediums en dat we alles onder controle hadden. Ik begrijp niet waarom we voor de hards kozen. Ik zei over de radio dat ik mij zeer comfortabel voelde op de mediums en dat ik er zo lang mogelijk mee wilde doorgaan, ik voelde mij immers zeer goed. Ik begrijp niet waarom we een andere keuze maakten."