Hamilton verrast zichzelf: "Geen idee waar de pace vandaan kwam"

Lewis Hamilton kan de zomerstop ingaan met een zeer tevreden gevoel. De Britse Mercedes-coureur had het zwaar in de eerste seizoenshelft maar kwam langzaam op stoom. Vandaag reed hij in Hongarije naar de tweede plaats, alleen racewinnaar Max Verstappen was ongrijpbaar voor de Brit.

Hamilton begon de race vanaf de zevende plaats maar vocht zich op zeer sterke wijze naar voren. Na een goede start ging hij de strijd aan met Lando Norris. Eenmaal voorbij de McLaren-coureur hield hij zijn hoofd koel. In de slotfase van de race had hij het goede gevoel te pakken en verschalkten hij Carlos Sainz en teammaat George Russell op weg naar de tweede plaats.

Pace

Na afloop van de race was de tevredenheid overduidelijk merkbaar bij de Britse zevenvoudig wereldkampioen. Met een brede glimlach stond hij interviewer van dienst David Coulthard te woord: "Ik heb geen idee waar de pace vandaan kwam vandaag. Eerlijk gezegd had ik het nogal lastig bij de start van de race. Ik wist niet zeker of ik de andere jongens wel kon inhalen. Ik begon mij langzamerhand ook comfortabel te voelen met de balans en ik had ook een goede start."

Russell

Hamilton eindigde de race uiteindelijk voor zijn teamgenoot Russell, opvallend aangezien de getalenteerde Brit de race vanaf de pole position begon. Hamilton leeft mee met zijn teamgenoot: "George had pech vandaag. De andere jongens hebben overduidelijk nog steeds een voordeel maar we verkleinen het gat. Het is een fijn gevoel om op deze manier de vakantie in te gaan met deze performance. Hopelijk gaat het nog beter in de tweede helft van het seizoen."