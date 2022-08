Marko reageert fel op tegenvallende Perez: "Zomerstop is nog niet begonnen"

De kwalificatie in Hongarije verliep niet volgens plan voor het team van Red Bull Racing. Beide coureurs moeten morgen een inhaalrace rijden om in aanmerking te komen voor een fikse hoeveelheid punten. Max Verstappen kreeg te maken met motorproblemen is de beslissende sessie terwijl Sergio Perez Q3 niet eens haalde.

De Mexicaan heeft het al het gehele weekend zeer lastig op de Hungaroring. In de kwalificatie was het al helemaal een grote chaos. De wedstrijdleiding besloot namelijk in Q2 zijn snelste tijd te verwijderen omdat hij de track limits had overschreden. Even later werd deze sanctie teruggedraaid maar wist Perez zich alsnog niet te verbeteren.

Zomerstop

Teamadviseur Helmut Marko was na afloop van de kwalificatie not amused. De Oostenrijker wil met Perez om tafel en laat zich tegenover Sky Sports op nogal felle wijze horen: "De zomerstop is nog niet begonnen maar hij lijkt wel al in die modus te zitten. We moeten met hem gaan praten. Hij moet de set-ups van Verstappen gebruiken zodat hij er in de eerste vrije training meteen kan bijzitten."

Terugval

Perez is bezig met een beduidend beter seizoen dan vorig jaar maar langzamerhand gaan de prestaties weer achteruit. Voor Marko voelt het dan ook alsof hij een stap terug in de tijd heeft gezet. "Als je in de eerste vrije training een seconde langzamer bent, dan loop je dat in de rest van het weekend niet meer in. We zagen dat vorig seizoen ook in een aantal raceweekenden. We hebben dat toen weten uitbannen. We moeten er nu op toezien dat dit weer gaat gebeuren."