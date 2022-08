Sainz baalt van mislopen pole: "Ik wil George feliciteren"

Het leek er eventjes op dat Carlos Sainz mocht dromen van een tweede pole position in zijn Formule 1-loopbaan. De Spaanse Ferrari-coureur was sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc maar moest toch genoegen nemen met de tweede plaats. Hij werd namelijk verslagen door de verrassend snelle George Russell.

Niemand zag de pole van Russell eigenlijk aankomen, hij noteerde immers amper paarse sectoren. Toch ging de pole naar de Britse Mercedes-coureur. De snelle tijd van Russell zorgde voor grote teleurstelling bij Sainz. De Spanjaard was bezig met een foutloze sessie en leek zich eindelijk weer te mogen laten zien na twee tegenvallende Grand Prix-weekenden op rij.

Na afloop was de teleurstelling en frustratie dan ook zeer goed zichtbaar bij de Spaanse coureur. Hij mocht zich als nummer twee melden bij interviewster van dienst Naomi Schiff. Daar toonde hij zich zeer sportief: "We verloren het in de laatste sector met enkele kleine uitglijders. Maar ik wil George feliciteren, hij heeft het goed gedaan in de Mercedes en wij gaan morgen racen vanaf de tweede plek. We hebben de pace maar de start en het bandenmanagement zullen een sleutelrol gaan spelen. De pace van Mercedes is onduidelijk."