Kvyat maakt comeback en gaat NASCAR-races rijden

Voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat leek dit seizoen genoegen te moeten nemen met een rol aan de zijlijn. Het leek erop dat Kvyat dit seizoen endurance races zou gaan rijden voor G-Drive maar dit plan kon de prullenbak in door de Russische inval in Oekraïne. Russische coureurs moesten een verklaring van de FIA ondertekenen om te mogen racen en Kvyat deed dat niet.

Toch heeft de Russische coureur nu een kampioenschap gevonden waarin hij mag racen. Kvyat testte recent al een NASCAR en liet doorschemeren dat hij een avontuur in de beroemde Amerikaanse raceklasse wel zag zitten. Kvyats droom lijkt nu in ieder geval uit te komen, hij heeft namelijk een tijdelijk zitje te pakken in de NASCAR Cup Series. Hij zal een actie komen voor een zeer opvallend team: Team Hezeberg.

Hezeberg is een Nederlands team dat is opgericht door de Nederlandse racelegende Toine Hezemans en ondernemer Ernst Berg. De Nederlandse coureur Loris Hezemans komt dit jaar in actie voor de renstal. Kvyat zal een tweede wagen besturen op de roadcourses van Indianapolis, Watkins Glen en Charlotte. Eerder dit jaar zette Hezeberg ook een tweede auto in voor een opvallende coureur. Enkelvoudig Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve reed namelijk de Daytona 500 voor het team.