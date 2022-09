Verstappen heeft vertrouwen in goed resultaat

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is bezig met een redelijk sterk seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur gaat aan de leiding in het wereldkampioenschap, toch waren zijn resultaten in de recentste races wat minder goed.

In de Grands Prix van Groot-Brittannië en Oostenrijk werden Verstappen en Red Bull namelijk verslagen door Ferrari. In Silverstone had de Nederlander ook nog last van een zwaar beschadigde bolide.

Banden

Verstappen kijkt in ieder geval uit naar de aanstaande Franse Grand Prix. Vorig seizoen ging hij er met de winst vandoor in Paul Ricard. Op Verstappen.com kijkt hij vooruit: "Vorig jaar hebben we als team een goed resultaat geboekt in Frankrijk. De baan heeft vooral in de derde sector veel snelle en technische bochten. Het is zeer belangrijk om op de banden te letten, vooral omdat het extreem heet gaat worden."

Voortbouwen

Ondanks zijn mindere resultaten in Oostenrijk en op Silverstone reist Verstappen wel vol goede moed af naar Paul Ricard. Hij deelt zijn positieve voorspelling: "Ik kijk uit naar een nieuw raceweekend waarin we hopelijk kunnen voortbouwen op onze prestaties in Oostenrijk en dat we kunnen leren van ons laatste resultaat."