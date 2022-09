Binotto denkt aan dezelfde problemen bij Sainz in Oostenrijk als bij Leclerc in Bakoe

Het team van Ferrari is momenteel bezig met een succesvolle reeks in de Formule 1. De Italiaanse renstal wist de afgelopen twee Grands Prix in Groot-Brittannië en Oostenrijk te winnen. Toch zijn er nog veel zorgen bij Ferrari, in Oostenrijk waren er afgelopen weekend immer weer genoeg problemen.

Charles Leclerc schreef de race op zijn naam maar hij klaagde wel over problemen met zijn gaspedaal. Zijn teamgenoot Carlos Sainz viel in de slotfase op pijnlijke wijze uit. De Spanjaard wilde Max Verstappen inhalen voor de tweede plaats toen het noodlot toesloeg. Zijn motor ging in vlammen op en hij moest zijn Ferrari aan de zijkant van de baan parkeren. Hij moest snel de brandende wagen verlaten en plofte daarna teleurgesteld neer in het Alpengras.

Bakoe

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Ferrari kampte met betrouwbaarheidsproblemen. Teambaas Mattia Binotto bespreekt de problemen na afloop met RaceFans: "Ik denk dat we tot nu toe slechts twee motorproblemen hebben gehad. Vanzelfsprekend hebben we meer dan twee problemen gehad met de power units. Maar wel bij de ICE's. We moeten natuurlijk gaan kijken naar wat er vandaag gebeurde. Of dit hetzelfde was als in Bakoe met Charles? Dat is heel goed mogelijk."

Vertrouwen

Binotto heeft in ieder geval zeer veel vertrouwen in zijn team. De teambaas weet zeker dat men in Italië snel met een oplossing zal komen zodat de problemen verleden tijd zijn: "De mensen in Maranello werken enorm hard om het te fixen. Het is nog niet opgelost maar we moeten natuurlijk gaan kijken naar wat er mis ging bij Carlos. Dat is nog niet opgelost. We hebben nu nieuwe motoronderdelen. Ik weet hoe hard men werkt, hoe goed ze zijn en ik vertrouw erop dat ze de oorzaak zo snel mogelijk hebben gevonden."