Wolff eerlijk: "Hebben gat de afgelopen maanden gehalveerd"

Het team van Mercedes kende in Oostenrijk een verrassend goede race. De Duitse renstal zag in de sprint van zaterdag dat de teams van Red Bull Racing en Ferrari veel sneller waren. In de sprint had Lewis Hamilton het zelfs lastig met de auto's van Haas. In de race werd de Brit derde, zijn teamgenoot George Russell werd vierde.

Hamilton en Russell kwamen beide op geen moment in de race echt in aanmerking voor een podiumplek. De Britten profiteerden echter van de problemen van Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari-coureur kreeg te maken met ernstige motorproblemen waardoor hij uitviel. Hamilton kreeg hierdoor de derde plaats in zijn schoot geworpen.

Tekort

Bij Mercedes is men zich ervan bewust dat de Oostenrijkse podiumplaats medemogelijk werd gemaakt door de uitvalbeurt van Sainz. Men is dan ook eerlijk genoeg om toe te geven dat ze nog flink wat tekort komen. Teambaas Toto Wolff sprak zich uit bij Sky Sports: "We komen hier en daar nog wat dingen tekort. Ik denk dat we het gat met Ferrari en Red Bull de afgelopen maanden hebben gehalveerd. We begrijpen het nu wat beter maar het is nog steeds de derde plaats voor ons."

Middle of nowhere

Wolff weet dan ook waar Mercedes momenteel thuis hoort. De Oostenrijkse teambaas weet dat zijn manschappen nog niet kunnen meestrijden met de kop maar tevens niet meer in het middenveld horen: "We bevinden ons ergens midden in de middle of nowhere. Ik zou zeggen dat we naar de positieve dingen van de racepace moeten kijken. Als we direct in de top zes konden starten, dan hadden we Max kunnen bijhouden. Ook zouden we dan niet zover achterliggen."