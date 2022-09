Marko kon leven met zege Sainz: "Blij als hij wint in plaats van Leclerc"

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend een lastige race in Silverstone. Toch was er één voormalig Red Bull-talent dat wel kon juichen: Carlos Sainz. De Spanjaard is sinds vorig seizoen Ferrari-coureur maar kende dit jaar de nodige pech. In Silverstone won hij eindelijk zijn eerste race.

Achter Sainz kwam Red Bull-coureur Sergio Perez als tweede over de finish. De Mexicaan moest een inhaalrace rijden na een vroege touché met Sainz' teamgenoot Charles Leclerc. Leclerc zelf had ook een goede kans op de zege maar na de late safety car-fase werd hij verschalkt door eerst Sainz, daarna Perez en ook nog door Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

Blij

De zege van Sainz kon ook op applaus van enkele Red Bull-mannen rekenen. Red Bull-adviseur Helmut Marko kon namelijk wel leven met de zege van de Spanjaard. In het Servus TV-programma 'Sport und Talk aus dem Hangar 7' spreekt Marko zich uit: "Ik was blij voor hem. Ik ben altijd blij als hij wint in plaats van Leclerc, dat is duidelijk. We zijn hier immers aan het sporten met elkaar."

Winnen

Toch blijft er een gedachte hangen bij Marko. In de slotfase kwam Perez immers naar voren na een spectaculair duel met Leclerc en Hamilton. Marko had liever gezien dat Leclerc het iets rustiger aan deed in Silverstone: "Ik ergerde mij eraan dat Leclerc op die manier vocht op zijn oude, harde banden. We hadden een kans om te winnen met Perez. We hadden de snelste auto op dat moment. In het duel met eerst Hamilton en vooral Leclerc verloren we tijd. Hierdoor kreeg Sainz de kans om te winnen."