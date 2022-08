Hamilton hekelt boegeroep richting Verstappen: "Dat hoort gewoon niet"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten vorig jaar een verhit titelduel uit. Verstappen ging er uiteindelijk met de wereldtitel vandoor na een controversiële beslissing van de wedstrijdleiding. In Silverstone is dit weekend de steun voor Hamilton groot, ondanks dat de twee dit jaar geen rivalen meer zijn was de reactie op Verstappen wat vinniger.

Tijdens de interviews met de top drie kon Verstappen de vragen van interviewer Billy Monger amper verstaan. Dit kwam door het gedrag van de aanwezige fans, hij kreeg namelijk te maken met boegeroep. De Nederlander haalde zijn schouders erover op maar haalde tevens eventjes venijnig uit naar de Britse media.

Oneens

Vanzelfsprekend wordt ook Lewis Hamilton gevraagd naar het gedrag van het publiek. Het boegeroep in de richting van Verstappen schoot in het verkeerde keelgat bij Hamilton. Tegenover de internationale media is de Brit duidelijk: "Ik denk dat we wel beter zijn dan dit. We moeten dat gewoon niet doen, maar verder hebben we geweldige fans. Fans van de sport. Ze voelen de emoties maar ik ben het niet eens met het boegeroep. Dat hoort gewoon niet."

Pijn

Hamilton weet dat het boegeroep waarschijnlijk te maken heeft met het titelgevecht van vorig jaar. De Brit vindt het echter pure nonsens om nu alsnog te gaan fluiten: "Het maakt niet echt meer uit om boe te gaan roepen. De fout is immers toch al gemaakt. Ik waardeer alle support voor mij hier wel. Misschien dat een paar van de toeschouwers hier de pijn van vorig seizoen nog voelen."